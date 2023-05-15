Российская ПВО впервые сбила ракету Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны впервые сбили крылатую ракету Storm Shadow, сообщает Минобороны России.

Кроме того, в течение суток были перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM и десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, отмечается в традиционной ежедневной сводке российского ведомства.

Партию ракет Storm Shadow Киеву передала Великобритания. Лондон получил от украинских властей заверения, что их будут применять только по целям «на суверенной территории Украины». С тех пор ВСУ три раза нанесли удары этими ракетами по Луганску.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, которая запускается с самолетов. Дальность экспортных вариантов составляет 250 километров, однако есть модификации до 560 километров. На сегодня это самое дальнобойное украинское оружие.