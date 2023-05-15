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Употребление кофеина связали с ранней никотиновой зависимостью

Источник:
PLOS ONE
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Употребление кофеина связано с курением и другими формами употребления никотина в раннем подростковом возрасте, выяснили исследователи из Университета Западной Вирджинии.

Ученые решили выяснить, может ли употребление кофеина в начале эксперимента предсказать большую вероятность употребления никотина при последующем наблюдении. Известно, что продукты с кофеином регулярно употребляют большинство подростков.

Они собрали статистику учащихся 20 школ, которая содержала информацию о количестве употребленных продуктов с кофеином и частоте употребления никотина с осени 2020 года по май 2021 года.

Результаты показали значительную связь между потреблением кофеина и употреблением никотина. При повышении уровня употребления кофеина на один пункт вероятность начала употребления никотина спустя полгода возрастала на 13-15%.

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