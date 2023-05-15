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Робота научили искать потерянные вещи

Источник:
Siasat Daily
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Канадские инженеры разработали робота-компаньона, который помогает своему владельцу найти потерянную вещь. Изначально робота создавали для помощи пожилым людям, которые страдают частичной потерей памяти.

Робот по имени Fetch оборудован встроенной камерой и манипулятором и запрограммирован на обнаружение и отслеживание определенных предметов. Для этого он ведет постоянный журнал местонахождения ключевых для человека объектов.

Так, он записывает время и дату, когда какой-либо предмет попал в поле его зрения или покинул его, а также запоминает его последнее местоположение. Пользователь может выбирать объекты, которые нуждаются в отслеживании, с помощью графического интерфейса.

Через приложение для смартфона или компьютера робот подскажет своему владельцу, когда и где он в последний раз наблюдал потерянную вещь. Первые тесты показали, что подсказки механического помощника обладают высокой точностью.

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