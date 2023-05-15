НАВЕРХ

Российский хоккеист перечислил фаворитов ЧМ‑2023

Источник:
Sibnet.ru
176 0

Фавориты в мировом хоккее остались те же, за титул чемпиона будут бороться пять команд, считает российский хоккеист и тренер Дмитрий Рябыкин.

«В современном хоккее в порядке североамериканская школа, это мы видим и по легионерам в КХЛ. Причем обычно Канада и США не сразу вкатываются в чемпионаты мира, а тут они мощно смотрятся уже на старте, лидируют. Это интересный момент», — сказал Рябыкин Russia-Hockey.ru.

Он считает, что в Европе по-прежнему фавориты — Финляндия и Швеция, а в последнее время очень прибавила Чехия. Поэтому в плей-офф будет «очень плотный и конкурентный хоккей».

Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в Риге и Темпере, этап плей-офф начнется 25 мая. Участвуют 16 команд: Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Норвегия, Словакия, Словения, Финляндия, Фрнация, Чехия, Швейцария, Швеция, Канада, США и Казахстан. Сборные России и Белоруссии, как и в 2022 году, отстранены.

Рябыкин — чемпион России 2005 года в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина-2021 в роли тренера.

Еще по теме
Овечкина догнали по числу голов в плей‑офф НХЛ
Макдэвид побил «вечный» рекорд Овечкина
Менеджер высказался о будущем Ничушкина после «инцидента с алкоголем»
Свитер с фамилией Овечкина больше всего продавался в НХЛ
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Нападающий куба «Аль-Наср» Криштиану Роналду
Роналду опередил Месси по заработкам
03.05.2023 10:28
info.sibnet.ru
Поставлен новый рекорд по сборке кубика Рубика необычным способом
02.05.2023 09:49
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров
Источник рассказал о бодром расположении духа Костомарова
01.05.2023 12:00
Украинский флаг
Украина запретила спортсменам соревноваться с россиянами
14.04.2023 12:01
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
«Большая семерка» прикроет лазейку для обхода санкций против России
Стартовал эксперимент по маркировке соков и сладких газировок
Робота научили искать потерянные вещи
Microsoft принудительно обновит старые Windows 10
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

scorpion2777

Отличный, у местных хрюков (и не уместных) днище рвёт

pepelmetal

Сын нациста эсэсовца не мог сказать иначе!

mosquito__2010

Зеленский и Украина в целом это теперь зловонный отстойник всяческих нечистот куда можно сбрасывать любые...

ball-n-wall

Америкосы с британцами взорвали газопроводы, а этот - нефтепровод..