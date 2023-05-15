Российский хоккеист перечислил фаворитов ЧМ‑2023

Фавориты в мировом хоккее остались те же, за титул чемпиона будут бороться пять команд, считает российский хоккеист и тренер Дмитрий Рябыкин.

«В современном хоккее в порядке североамериканская школа, это мы видим и по легионерам в КХЛ. Причем обычно Канада и США не сразу вкатываются в чемпионаты мира, а тут они мощно смотрятся уже на старте, лидируют. Это интересный момент», — сказал Рябыкин Russia-Hockey.ru.

Он считает, что в Европе по-прежнему фавориты — Финляндия и Швеция, а в последнее время очень прибавила Чехия. Поэтому в плей-офф будет «очень плотный и конкурентный хоккей».

Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в Риге и Темпере, этап плей-офф начнется 25 мая. Участвуют 16 команд: Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Норвегия, Словакия, Словения, Финляндия, Фрнация, Чехия, Швейцария, Швеция, Канада, США и Казахстан. Сборные России и Белоруссии, как и в 2022 году, отстранены.

Рябыкин — чемпион России 2005 года в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина-2021 в роли тренера.