Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешение на полеты

Российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации Грузии за разрешением начать полеты в республику, сообщили в ведомстве.

«Поступили заявления нескольких [российских] авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — приводит ТАСС заявление грузинских властей.

В агентстве пояснили, что решение по каждому заявлению о начале полетов будет принято после детального изучения деятельности той или иной авиакомпании, их статуса в связи с международными санкциями.

В ведомстве отметили, что ведутся консультации с теми странами, которые соблюдают международные санкции, но в то же самое время сохраняют прямое авиасообщение с Россией.

Президент России Владимир Путин с 15 мая снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.