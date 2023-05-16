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Дома возле дороги обрекают жильцов на рак и бронхит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Проживание в домах возле оживленных дорог опасно для здоровья, это может приводить к развитию рака, бронхиту и другим болезням, сообщил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов.

Он сослался на исследования ученых из Королевского колледжа Лондона, согласно которому у детей, проживающих рядом с оживленными автомобильными трассами, выявили замедление развития легких. Также у взрослых, проживающих в пределах 50 метров от крупных трасс – на 10% выше риск развития рака легких.

Выхлоп машин из-за углекислого газа уменьшает насыщение крови кислородом, а это приводит к нарушению работы дыхательной системы. Свинец из топливных присадок токсичен для дыхательной и нервной системы.

Твердые мелкодисперсные частицы (PM-частицы) из выхлопов вместе с частицами изношенных покрышек они образуют дорожную пыль.

Дорожная пыль такого малого размера может достигать самых мелких отделов дыхательной системы, осаждаться в них, образуя твердую, воздухонепроницаемую массу. Грозит это развитием таких заболеваний, как хронический бронхит, обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма.

Врач посоветовал жителям таких домов поставить мелкие сетки на окна, чтобы снимать и промывать их. Также стоит установить Мойки воздуха, очистители воздуха, климатические комплексы или бризеры.

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pepelmetal

Сын нациста эсэсовца не мог сказать иначе!

mosquito__2010

"До последнего украинца." (С). Потомки 3 рейха будут всячески этому содействовать.

Matkn

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mosquito__2010

В клинику обратись ненормальный, иначе тебя постигнет судьба Украины, там вот таких табуретоголовых очень...