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Microsoft принудительно обновит старые Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft с 13 июня полностью прекратит поддержку Windows 10 21H2 и начнет принудительное обновление этой версии десятки до 22H2.

«Поддержка Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro Education и Windows 10 Pro for Workstations 21H2 завершится 13 июня 2023 года. Эти версии больше не будут получать обновления безопасности после 13 июня 2023 года», — отмечается в сообщении компании.

Клиентам, которые обратятся в службу поддержки Microsoft после этой даты, будет предложено обновить свое устройство до последней версии Windows 10 или выполнить обновление до Windows 11, чтобы сохранить поддержку.

Для тех, кто проигнорирует предложение, Microsoft автоматически инициирует обязательное обновление Windows до более современной версии операционной системы, пользователь лишь сможет выбрать удобное время для перезагрузки устройства и завершения обновления.

Windows 10 22H2 станет последней версией данной операционной системы. В октябре 2025 года «десятка» закончит свой жизненный цикл и перестанет получать обновления.

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