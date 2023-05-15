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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Empress взломала ремейк Resident Evil 4

Источник:
Sibnet.ru
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Взломщица Empress успешно обошла новейшую антипиратскую защиту Denuvo в ремейке Resident Evil 4, об этом девушка сообщила в своем телеграм-канале. Взломанная игра уже появилась на популярных торрентах.

После своего успеха Empress, известная своими эмоциональными высказываниями, язвительно заметила, что «мужчинам пора в отставку, так как их возможности снижаются». Она также намекнула на следующую цель — ожидается, что теперь она взломает Dead Island 2.

Помимо Denuvo, от несанкционированного доступа Resident Evil 4 дополнительно защищали Capcom Anti-Tamper, Denuvo SecureDLC V2 и VMProtect. При этом пиратская версия просто обходит защиту, а не удаляет ее.

Ремейк Resident Evil 4 — переосмысление оригинальной игры 2005 года с современной графикой. Сюжет игры повествует о спасении дочери президента США Леоном Кеннеди из европейской деревни, которую населяют последователи кровавого культа.

Новый Resident Evil 4 дебютировал 24 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и S. Empress взломала версию для персональных компьютеров. Ремейк получил высокие оценки, за первые две недели было продано около 4 миллионов копий игры.

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