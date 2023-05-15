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«Большая семерка» ударит санкциями по энергосектору России

Источник:
Sibnet.ru
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Электрические сети ТЭЦ-3
Фото: © Sibnet.ru

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите в Японии объявят о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России.

Новые меры будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба российскому энергетическому сектору, а также на ограничение торговли, которая поддерживает российскую армию, рассказали Reuters в дипломатических кругах.

Администрация президента США Джо Байдена «ранее добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям, который на сегодняшний день позволяет продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список».

США хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые, по их оценке, наиболее важны для оборонного потенциала России.

Саммит G7 пройдет семи с 19 по 21 мая в японском городе Хиросима.

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