«Большая семерка» ударит санкциями по энергосектору России

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите в Японии объявят о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России.

Новые меры будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба российскому энергетическому сектору, а также на ограничение торговли, которая поддерживает российскую армию, рассказали Reuters в дипломатических кругах.

Администрация президента США Джо Байдена «ранее добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям, который на сегодняшний день позволяет продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список».

США хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые, по их оценке, наиболее важны для оборонного потенциала России.

Саммит G7 пройдет семи с 19 по 21 мая в японском городе Хиросима.