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Следы ног вымерших людей сохранились спустя 300 тысяч лет

Источник:
Sibnet.ru
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Следы древних гейдельбергских людей в Германии
Следы древних гейдельбергских людей в Германии
Фото: © Flavio Altamura et al. / Quaternary Science Reviews, 2023

Ученые нашли в местности Шенинген (Нижней Саксонии в Германии) следы, оставленные 300 тысяч лет назад предками человека — гейдельбергскими людьми.

Следы оставили три разных индивида: один взрослый и два ребенка. Рост первого они оценили в 1,5 метра, второго — в 1,35 метра, а третьего — в 1,1 метра, приводит портал N+1 статью ученых, опубликованную в журнале Quaternary Science Reviews.

Археологи нашли на этом участке несколько кремневых артефактов, включая одно орудие. Здесь была обнаружена одна лошадиная кость, на которой присутствуют надрезки, оставленные человеком.

Это подтверждает присутствие древних людей на изученном участке. Ранее в Германии следов ископаемых людей не находили.

Шенинген — богатая на археологические находки местность на севере современной Германии. В межледниковые эпохи здесь находилось озеро, привлекавшее внимание древних людей.

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Топ комментариев

scorpion2777

Отличный, у местных хрюков (и не уместных) днище рвёт

mosquito__2010

Зеленский и Украина в целом это теперь зловонный отстойник всяческих нечистот куда можно сбрасывать любые...

pepelmetal

Сын нациста эсэсовца не мог сказать иначе!

nicollaich

Что там с самолётами украинских всу, выпустивших эти ракеты? Благополучно долетели ли домой?