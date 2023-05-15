HP запретила сторонние картриджи для принтеров и обидела пользователей

Компания HP обновила прошивку своих принтеров и МФУ, в результате чего пользователи не могут использовать чернильные картриджи сторонних производителей.

Представители компании написали в Twitter, что обновление призвано снизить риск хакерских атак, возрастающий при использовании картриджей сторонних производителей с микросхемами не от HP. Пользователи написали в комментариях, что считают такое объяснение мошенническим, а некоторые из них планируют обратиться в суд.

До обновления принтеры и МФУ выдавали только предупреждение о том, что используется не оригинальный картридж, но сейчас устройства вовсе отказываются печатать. Картриджи бренда более чем в два раза дороже картриджей от других производителей.

В Европе в 2016 году появился термин «динамическая безопасность», применяемый к принтерам, не поддерживающим использование сторонних картриджей. Однако HP не указывала, какие конкретно устройства имеют такую функцию.

На официальной странице HP в Twitter сообщается, что все принтеры и МФУ с «динамической безопасностью» будут помечены соответствующей маркировкой на коробке.