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HP запретила сторонние картриджи для принтеров и обидела пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Принтер HP
Фото: © Mahrous Houses / Unsplash License

Компания HP обновила прошивку своих принтеров и МФУ, в результате чего пользователи не могут использовать чернильные картриджи сторонних производителей. 

Представители компании написали в Twitter, что обновление призвано снизить риск хакерских атак, возрастающий при использовании картриджей сторонних производителей с микросхемами не от HP. Пользователи написали в комментариях, что считают такое объяснение мошенническим, а некоторые из них планируют обратиться в суд.

До обновления принтеры и МФУ выдавали только предупреждение о том, что используется не оригинальный картридж, но сейчас устройства вовсе отказываются печатать. Картриджи бренда более чем в два раза дороже картриджей от других производителей. 

В Европе в 2016 году появился термин «динамическая безопасность», применяемый к принтерам, не поддерживающим использование сторонних картриджей. Однако HP не указывала, какие конкретно устройства имеют такую функцию. 

На официальной странице HP в Twitter сообщается, что все принтеры и МФУ с «динамической безопасностью» будут помечены соответствующей маркировкой на коробке.

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