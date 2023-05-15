Продажи дронов в России выросли в 20 раз

Продажи дронов на российских маркетплейсах за три месяца 2023 года выросли в 15-20 раз, подсчитали эксперты аналитической компании Moneyplace.

Wildberries за этот период продал 26,7 тысячи штук беспилотников, тогда как год назад менее 2 тысяч. На Ozon также продали 17,6 тысячи беспилотников против 2 тысяч прошлом году, приводит «Коммерсантъ» исследование Moneyplace.

Эксперты полагают, что на спрос повлияла популяризация дронов: о них часто слышат в связи с военными действиями на Украине. Часть устройств напрямую закупается для конфликта. «Сейчас это один из товаров первой необходимости для военных», — отметил гендиректор TelecomDaily

Закрытие полетов в некоторых регионах России не помешало растущему спросу на дроны. Несмотря на ограничения, дроны продолжают приобретать, например, для использования в путешествиях внутри страны и за границей, сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.