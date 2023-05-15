Xiaomi анонсировала ноутбук Redmi Book 14

Xiaomi анонсировала новый ноутбук Redmi Book 14, он поступит в продажу 22 мая и обещает переосмыслить определение легкого и тонкого устройства.

Благодаря экономически эффективной стратегии ноутбук будет стоить около 4000 юаней (44,9 тысячи рублей) и получит четыре основных функциональных обновления: полноразмерную клавиатуру, флагманский процессор, легкий вес и быструю производительность, сообщает IT Home со ссылкой на представителя Xiaomi.

На единственном официальном изображении ноутбука видно, что он имеет шарнир, позволяющий ему раскрываться на 180 градусов и приподнимать нижнюю часть над столом для более эффективного охлаждения. На правой стороне корпуса будут располагаться два разъёма USB.

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Детальных характеристик и иных подробностей об обновленном Redmi Book 14 не разглашается. Текст на официальном постере сообщает, что новинка переосмыслит определение легкого и тонкого ноутбука, что говорит о его малом весе и мелких габаритах.