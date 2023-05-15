Польза чая с малиной при простуде оказалась мифом

Большинство народных методов лечения простуды малоэффективны, а некоторые даже опасны, предупредил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи Москвы Андрей Тяжельников.

Чай с малиной не приносит никакой пользы, поскольку витамин C, содержащийся в ягоде, при высокой температуре испаряется, приводят «Известия» слова врача. Да и сам витамин С не повышает устойчивость к инфекциив, что делает этот способ вдвойне бесполезным, добавил он.

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К опасным для здоровья народным методам врач отнес закапывание чесночного сока в нос или смазывание ноздрей оксолиновой мазью или кремом. Чеснок может обжечь слизистую, а жирные мази не позволяют ворсинкам внутри задерживать пыль и микрокапли, с которыми вирусы попадают в организм, пояснил врач.

Тяжельников подчеркнул, что по-настоящему эффективные способы профилактики гриппа и простуды — это ведение здорового образа жизни, регулярная диспансеризация и ежегодная вакцинация.