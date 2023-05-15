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Владелец запросил за старую «Ниву» 23 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Объявление о продаже Lada Niva 1980 года выпуска с опломбированной дверью и автографом создателя «Нивы» появилось в Сети. Хозяин просит за внедорожник 23 миллиона рублей.

«Нива» сохранилась в том идеальном состоянии, как сошла с конвейера — у нее заводские пломбы, бумажные информационные таблички и оригинальные резинотехнические изделия.

У автомобиля есть необычные дополнения — югославская авторемонтная эмаль, сервисная книжка с автографом создателя «Нивы», нетронутые ручной стартер и запаска.

Техническая комплектация — стандартная: двигатель 1,6 литра мощностью 75 лошадиных сил, механическая коробка передач. Пробег — 220 километров.

Этот автомобиль уже пытались продать в 2017 году. Тогда сумма была 5 миллионов рублей.

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