Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке

Актер Кирилл Сафонов процитировал в социальной сети песню на украинском языке. Из-за хейта в свой адрес ему пришлось объясниться с подписчиками.

В 2022 году Сафонов с женой Сашей Савельевой (бывшая солистка группы «Фабрика») и сыном Леоном перебрались в Израиль.

В выходные Сафонов опубликовал в запрещенной в России социальной сети фотографию четырехлетнего Леона и сделал подпись под фото — сточки группы «Океан Эльзы» на украинском языке.

Публикация на украинском языке возмутила некоторых поклонников актера. В комментариях они написали, что зря смотрели сериалы с ним, и сочли, что России для Сафонова больше нет. Но актер объяснил, что украинское послание не имеет политического подтекста.

«В своей жизни я говорю достаточно сносно на трех языках: русском, украинском и иврите. Если у вас с этим проблемы — у вас с этим проблемы, и вы можете тихо-мирно хлопнуть дверью на прощание», — написал Сафонов в соцсети.

Кирилл Сафонов — российский актер, получивший популярность после сериала «Татьянин день». Также среди его известных проектов — сериал Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни».