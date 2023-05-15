Успех фильма «Вызов» завершился на четвертой неделе проката

Главный российский фильм «Вызов» за четвертый уикенд проката собрал всего 117,8 миллиона рублей. Эта сумма явно не оправдывает ожиданий от картины.

«Вызов» — работа режиссера Клима Шипенко. Он и актриса Юлия Пересильд в сопровождении космонавтов летали на МКС, чтобы снять там эпизоды для фильма.

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Космическая драма «Вызов» считалась главной премьерой для российского кино, по крайней мере в этом году. На старте проката фильм собрал больше 400 миллионов рублей, но затем с каждой неделей стал терять по 100 миллионов.

По итогу четвертого прокатного уикенда, «Вызов» заработал чуть меньше 118 миллионов. Для сравнения, «Чебурашка» собирал 120 миллионов на девятой неделе проката.

В общей сложности за четыре недели «Вызов» собрал 1,2 миллиарда рублей в прокате. Первая лента, снятая в космосе, не вошла даже в топ-50 фильмов с лучшими кассовыми сборами. По этому показателю работа Клима Шипенко занимает на момент публикации 81 место.