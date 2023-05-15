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Ученые нашли самые притягательные ароматы мыла для комаров

Источник:
Sibnet.ru
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Мыло
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Политехнического института Вирджинии выяснили, что некоторые компоненты мыла привлекают комаров, а другие наоборот отталкивают.

Эксперты проверили, как влияют разные ароматы мыла на комаров с помощью эксперимента на добровольцах. Исследование опубликовано в  iScience.

Выяснилось, что комаров привлекают такие ароматизаторы мыла, как ландыш (лилиал), фиалка или ирис (-изометилионон), тропические фрукты (аллилгептаноат), цветочно-древесный запах (4-трет-бутилциклогексилацетат).

Некоторые ароматы наоборот отпугивали комаров. Перед походом в лес лучше мыться мылом с ароматами кокоса, арбуза (-неалактон), миндаля (бензальдегид), цветов (бензилбензоат).

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