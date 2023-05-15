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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Франция вооружит несколько батальонов ВСУ танками AMX‑10RC

Источник:
ТАСС
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Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC, говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам их встречи в Елисейском дворце.

«Военная поддержка, оказываемая Францией обороне Украины с начала войны, продолжается, и готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности», — приводит ТАСС коммюнике, распространенное по итогам встречи.

Французский легкий колесный танк AMX-10RC
Французский легкий колесный танк AMX-10RC
Фото: davric

Франция отдельно подчеркнула приверженность поддержке Киева в области ПВО. Но о никаких конкретных мерах в этом направлении заявлено не было. Париж также напомнил о готовности продолжать обучение украинских военных для противостояния российской армии. 

«В рамках НАТО Франция продолжает фокусироваться на немедленной поддержке Украины», — говорится в коммюнике.

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nicollaich

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