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Эрдоган не смог вырвать победу в первом туре выборов президента

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: © официальный сайт президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на президентских выборах по итогам обработки 99% избирательных бюллетеней набирает 49,36% голосов. По всей видимости, состоится второй тур.

Главный соперник Эрдогана — кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — набрал 44,92%. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,29%. Для победы в первом туре нужно набрать более 50%.

Но Эрдоган не теряет надежду. «Мы верим в том, что сможем набрать свыше 50% голосов по итогам первого тура выборов. Еще не подсчитаны голоса избирателей, которые проголосовали за рубежом», — приводит ТАСС его слова.

«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», — заявил Эрдоган на многотысячном митинге в Анкаре. Высшей избирательной комиссии понадобится «немного больше времени» для подсчета голосов, отметил он.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись в воскресенье, 14 мая. Явка на них превысила 88%.

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