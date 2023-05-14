НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Погребняк и Кравченко поборолись за место в шоу «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
592 1
Мария Погребняк
Мария Погребняк
Фото: © ТНТ

Продюсер и блогер Мария Погребняк и актриса Мария Кравченко отправились на испытание на вылет на шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

Страсти на шоу накаляются. Хотя коалиция Погребняк стала численно больше, чем у ее соперницы — актрисы Натальи Медведевой, победить оказалось не так просто.

Погребняк поверила боксеру Денису Лебедеву, который все шоу вел свою игру. Он сделал вид, что будет голосовать против подруги Медведевой — Кравченко, но не собирался так делать. При этом Лебедев выиграл иммунитет. После этого он проголосовал против Погребняк.

На испытание на вылет в итоге отправились Погребняк и Кравченко. Хотя Погребняк очень нервничала, она выиграла. Мария Кравченко покинула шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

Еще по теме
Турецкий сериал «Полнолуние» покажут на ТВ-3
Влад Череватый впервые стал лидером «Битвы сильнейших»
Блогер Дава стал актером
Определились все финалисты 11 сезона «Голоса»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль обвинил Киев в причастности к убийствам россиян
Шольц выступил против мира на Украине на условиях России
Два российских полковника погибли при отражении атак ВСУ
Российские подлодки признали критической угрозой для Запада
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Самое обсуждаемое
31
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
20
Два российских вертолета и два истребителя упали под Брянском
19
Песков заявил о достижении части целей СВО
17
СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод
16
Власти Польши переименовали российский Калининград