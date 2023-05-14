Погребняк и Кравченко поборолись за место в шоу «Звезды в Африке»

Продюсер и блогер Мария Погребняк и актриса Мария Кравченко отправились на испытание на вылет на шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

Страсти на шоу накаляются. Хотя коалиция Погребняк стала численно больше, чем у ее соперницы — актрисы Натальи Медведевой, победить оказалось не так просто.

Погребняк поверила боксеру Денису Лебедеву, который все шоу вел свою игру. Он сделал вид, что будет голосовать против подруги Медведевой — Кравченко, но не собирался так делать. При этом Лебедев выиграл иммунитет. После этого он проголосовал против Погребняк.

На испытание на вылет в итоге отправились Погребняк и Кравченко. Хотя Погребняк очень нервничала, она выиграла. Мария Кравченко покинула шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.