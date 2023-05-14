Глава СКР Бастрыкин озвучил сумму долга, которую погасила Блиновская

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл сумму, которую заплатила блогер Елена Блиновская перед судом по делам об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей», — сказал Бастрыкин ТАСС.

Блиновскую задержали на границе, когда та пыталась уехать из России. В отношении блогера возбудили уголовное дело по двум статьям — по части 2 статьи 198 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере).

Блиновская полностью признала вину и сразу же погасила часть налогового долга. Суд отправил основательницу «Марафона желаний» под домашний арест до 26 июня. Также ей запретили пользоваться интернетом. Но адвокат планирует подать апелляцию, чтобы изменить меру пресечения.