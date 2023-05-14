НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Глава СКР Бастрыкин озвучил сумму долга, которую погасила Блиновская

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Фото: © телеграм-канал Елены Блиновской

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл сумму, которую заплатила блогер Елена Блиновская перед судом по делам об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей», — сказал Бастрыкин ТАСС.

Блиновскую задержали на границе, когда та пыталась уехать из России. В отношении блогера возбудили уголовное дело по двум статьям — по части 2 статьи 198 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере).

Блиновская полностью признала вину и сразу же погасила часть налогового долга. Суд отправил основательницу «Марафона желаний» под домашний арест до 26 июня. Также ей запретили пользоваться интернетом. Но адвокат планирует подать апелляцию, чтобы изменить меру пресечения.

Еще по теме
Бузова и Тарасов устроили новые публичные разборки
Иноагент Смольянинов стал террористом и экстремистом
Шакире подобрали новых женихов
Настоящее фото звезды «Мэри Поппинс, до свидания» напугало фанатов
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Обсуждение (0)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Самое обсуждаемое
57
Путин объявил переломный рубеж для человеческой цивилизации
44
Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
39
Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе
31
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
19
Песков заявил о достижении части целей СВО