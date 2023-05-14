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Шольц выступил против мира на Украине на условиях России

Источник:
ТАСС
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Канцлер Германии Олаф Шольц
Фото: Borja Puig de la Bellacasa

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что якобы Киев готов к достижению мирного решения, но только не на условиях Москвы.

«Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания [конфликта] и того, что Россия будет диктовать условия», — приводит ТАСС слова Шольца, сказанные им на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц отметил, что хорошо, когда и другие страны прилагают усилия для достижения мира, но они должны держать в уме, что он против Украины. «Продовольственная безопасность, растущие цены — это проблемы, с которыми приходится бороться многим государствам. Но причина этому находится в Москве», — считает канцлер Германии.

В середине апреля в Пекине президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить «подогревать» конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире.

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Политика #Мир
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