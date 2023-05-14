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Российские подлодки признали критической угрозой для Запада

Источник:
Newsweek
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Российская атомная подводная лодка «Северодвинск» проект 885 («Ясень»)
Российская атомная подводная лодка «Северодвинск» проект 885 («Ясень»)
Фото: Олег Кулешов / CC BY-SA 4.0

Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и всего Запада, приводит издание Newsweek мнение западных военных экспертов.

«Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы», — считают эксперты.

По их мнению, российский атомный подводный флот традиционно считается смертельной опасной силой, способной ударить из любой точки мирового океана. США и НАТО пытаются нивелировать эту угрозу.

Если исключить ядерное оружие, российские подводные лодки — это самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО, заключает Newsweek.

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