Российские подлодки признали критической угрозой для Запада

Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и всего Запада, приводит издание Newsweek мнение западных военных экспертов.

«Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы», — считают эксперты.

По их мнению, российский атомный подводный флот традиционно считается смертельной опасной силой, способной ударить из любой точки мирового океана. США и НАТО пытаются нивелировать эту угрозу.

Если исключить ядерное оружие, российские подводные лодки — это самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО, заключает Newsweek.