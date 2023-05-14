Два российских полковника погибли при отражении атак ВСУ

Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погиб при отражении атаки ВСУ в районе Артемовска (Бахмута), сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Бровко лично руководил действиями личного состав и во время одной из атак получил множественные осколочные ранения, отметил Конашенков.

Также он сообщил о гибели командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова, руководившего боем в районе населенного пункта Красное.

По словам Конашенкова, военнослужащим удалось отразить две атаки ВСУ, они уничтожили три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.

Минобороны отметило, что украинские силы в течение суток пытались прорвать оборону российских войск севернее и южнее Артемовска, эти попытки были отражены.

Мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии российских Вооруженных сил, подчеркнули в военном ведомстве.