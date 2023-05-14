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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Два российских полковника погибли при отражении атак ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погиб при отражении атаки ВСУ в районе Артемовска (Бахмута), сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Бровко лично руководил действиями личного состав и во время одной из атак получил множественные осколочные ранения, отметил Конашенков.

Также он сообщил о гибели командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова, руководившего боем в районе населенного пункта Красное.

По словам Конашенкова, военнослужащим удалось отразить две атаки ВСУ, они уничтожили три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.

Минобороны отметило, что украинские силы в течение суток пытались прорвать оборону российских войск севернее и южнее Артемовска, эти попытки были отражены.

Мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии российских Вооруженных сил, подчеркнули в военном ведомстве.

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Оборона #Армия
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