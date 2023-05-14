Ученые объяснили страх людей перед клоунами

Ученые из Школы психологии Университета Южного Уэльса (Великобритания) нашли неожиданное объяснение коулрофобии — загадочной боязни клоунов.

Коулрофобия — малоизученное, но довольно распространенное явление. Исследователи опросили 987 людей в возрасте от 18 до 72 лет из 52 стран. Выяснилось, что 53,5% из них подвержены страху перед клоунами. Причем эта фобия оказалась сильнее боязни высоты, крови или закрытых пространств.

Путем специальных опросов ученым удалось пролить свет на формирование фобии. В числе причин оказалось негативное изображение клоунов в популярной культуре (например, Пеннивайз из романа Стивена Кинга «Оно»), приводит результаты исследования журнал Frontiers in Psychology.

Но главным побудителем страха перед клоунами признан их грим. Люди не видят за ним настоящих эмоций и поэтому не могут понять намерений артиста.

Клоунский грим пугает людей схожестью с ожившими куклами. Интуитивное неприятие вызывают гипертрофированные черты лица клоунов, яркие краски, вызывающие ассоциации с тяжелыми травмами и кровотечениями.