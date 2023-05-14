Российские силы нанесли «удар возмездия» по Украине

Российские вооруженные силы нанесли по территории Украины массированный «удар возмездия» ракетами.

Для нанесения ударов Россия использовала стратегическую авиацию. Военно-морской флот РФ из акватории Черного моря запустил крылатые ракеты «Калибр», сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Мощные взрывы прогремели в западной части Украины — Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Ударам подверглись объекты в Харькове и Херсоне.

Эксперты считают, что целями для российских ударов стали склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, накопленными для предстоящего наступления Украины.

Экс-советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Касьянов признал, что в ходе обстрелов были уничтожены склады с боеприпасами в Павлограде и Хмельницком. «Когда же мы перестанем, наконец, складывать все яйца в одну корзину?» — задался он вопросом.

Ранее Украина впервые нанесла удар по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow, поставленными Британией. В качестве цели был выбран Луганск.