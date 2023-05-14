Михалков призвал к закрытию Ельцин‑центра

Режиссер Никита Михалков выступил против деятельности Ельцин-центра и предложил его закрыть. Он призвал к созданию «честного» музея современной истории.

По словам Михалкова, дети, приходя туда, видят «ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас», а «свет в окошке» — лишь «единственный человек, который пришел и все это поменял».

«Причем это не значит, что не должно быть музея первого президента России, ни в коем случае, но не заставляйте меня как посетителя этого музея поверить вам, что вся история моей страны — это "мерзость и дерьмо", и только святые девяностые сделали меня таким счастливым», — цитируют РИА Новости Михалкова.

Он считает, что Ельцин-центр ломать не надо — вместо него должен появиться «честный» музей современной истории, «где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело, к чему это может привести».