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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский «за закрытыми дверями» планировал захват городов в России и подрыв российского нефтепровода, следует из секретных документов Пентагона, утекших в интернет.

Американская разведка получила доступ к личной переписке Зеленского с военным командованием. Президент Украины там говорил о планах по поражению целей на территории России с помощью дальнобойных ракет, приводит The Washington Post содержание секретных документов.

В одном из из сказано, что в конце января Зеленский предложил «нанести удары по России» и «занять некоторые российские приграничные города».

В феврале президент Украины предложил взорвать трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется из России в Венгрию, «проявляя при этом гнев в отношении этой страны». Он призывал разрушить венгерскую промышленность, говорится в секретных документах.

The Washington Post напоминает, что ранее Зеленский категорически отвергал планы по оккупации части российской территории.

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