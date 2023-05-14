Дачникам объяснили, когда можно рвать плоды с соседских деревьев

Деревья не считаются собственностью дачника, если они посажены за его забором, поэтому по закону плоды с них могут срывать все желающие, объяснил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Нередки ситуации, когда владельцы дачных участков «высаживают вишню или яблоню за забором, а впоследствии обижаются», что соседи срывают урожай, рассказал депутат в беседе с РИА Новости.

«Давайте разбираться, кому принадлежит земля за забором вашей дачи. Эта территория может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования. Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли», — отметил Чаплин.

По его словам, если дачник посадил вишню или малину за забором, «то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды», так как это уже не его земля.