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Кремль отверг обвинения во вмешательстве в турецкие выборы

Источник:
ТАСС
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Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В воскресенье, 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Глава оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил «русских друзей» во вмешательстве в выборный процесс. «Если вы хотите продолжения нашей дружбы, держите руки подальше от турецкого государства», — сказал он.

«Категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи», — приводит ТАСС заявление Пескова.

По его словам, лидер турецкой оппозиции говорил, что у него есть доказательства российского вмешательства. «Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует», — отметил пресс-секретарь президента России.

«В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции», — сказал Песков.

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Политика #Мир
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