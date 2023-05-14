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Ученый заявил о катастрофической угрозе искусственного интеллекта

Источник:
The Times
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Развитие искусственного интеллекта (ИИ) грозит непредсказуемыми катастрофическими последствиями для человечества, предупредил почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел.

Необдуманные разработки в области ИИ привели к неконтролируемому прогрессу в этой сфере, цитирует The Times ученого. По его мнению, человечество не представляет во что выльется развитие искусственного интеллекта.

Разумные машины станут опасны для людей, считает ученый. «Эти сущности станут сильнее» и человечество потеряет контроль над ними. Рассел призвал прекратить исследования в этой области «Ставки — слишком высоки. <…> Мы можем лишиться права голоса по поводу своего будущего существования», — заявил, указав на риск гибели человечества.

Профессор полагает, что попытки научить ИИ вести себя по человески, приведут к тому, что он начнет ставить себе человеческие цели. «Можно только представить, какой катастрофой стало бы появление действительно эффективных систем, которые преследовали бы такие цели», — отметил он.

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