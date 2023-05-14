Швеция седьмой раз стала победителем Евровидения

Певица Loreen (Лорин Талхауи) с песней «Tattoo» победила на Евровиедние-2023. Это уже вторая победа певицы на конкурсе и седьмая для страны.

Евровидение в 2023 году снова прошло без интриги. Именно Швеции отдавали победу букмекеры.

После оценок жюри Loreen лидировала с 340 баллами. За ней шли Израиль (177 баллов) и Италия (176 баллов).

Итоги общественного голосования поставили точку: Швеция стала безусловным лидером, набрав в общей сложности 583 балла.

Певица Loreen приносила победу Швеции в 2012 году. Тогда она выступала на конкурсе с песней «Эйфория»

Лорин стала вторым артистом в истории Евровидения, кто дважды побеждал на конкурсе. До нее это сделал Джонни Логан из Ирландии в 80-х годах.





Израиль вторую позицию не удержал. Его подвинула Финляндия, которая с 526 баллами заняла второе место.

На третьем месте — Израиль, на четвертом — Италия. Замкнула пятерку Норвегия. Украина, победившая в прошлом году, заняла на Евровидении шестое место.