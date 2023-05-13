Влад Череватый впервые стал лидером «Битвы сильнейших»

Участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Влад Череватый впервые получил высокие оценки и временно переместился на первое место турнирной таблицы.

В седьмом выпуске «Битвы сильнейших» с Череватым испытания проходили Марьяна Романова и Надежда Шевченко. Наблюдатели решили, что лучшим был чернокнижник, и поставили ему высший балл — четыре десятки.

Неожиданным стало голосование экстрасенсов. Впервые они были щедры на оценки и все, кроме Константина Гецати, поставили по 10 баллов. Провидец оценил работу коллеги на девятку.

Влад Череватый смутился таким высоким оценкам. Особенно, когда лидер «Битвы сильнейших» Александр Шепс сказал, что увидел в нем сильного конкурента.

В течение всего шоу Череватый был стабильно в «хвосте» турнирной таблицы. Последние оценки временно подняли чернокнижника на первое место. Но даже при низких оценках соперников, шансы остаться лидером у экстрасенса ничтожны.