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Украинский генерал назвал российскую армию «великой»

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска обладают существенными преимуществами, которые осложняют контрнаступление ВСУ, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.

«Мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве», — сказал он в интервью телеканалу «Прямой».

Генерал уточнил, что ключевое преимущество российской армии перед Вооруженными силами Украины заключается в мощной артиллерии и многочисленных военно-воздушных силах.

По словам военного, контрнаступлению ВСУ вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей. «Я тоже хочу, чтобы наше контрнаступление было успешным, но я трезво смотрю на ситуацию», — подчеркнул он.

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