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Турецкий сериал «Полнолуние» покажут на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Новый турецкий сериал «Полнолуние» покажут на канале ТВ-3 с 15 мая. Он расскажет о том, как бедная студента окажется личным поваром загадочного миллионера.

В центре сюжета сериала «Полнолуние» студентка Назлы. Девушка отлично готовит и мечтает стать шеф-поваром.

На пути к своей мечте она принимает предложение стать личным поваром в доме миллиардера. При этом главное условие работы — не встречаться с хозяином.

Героиня уверена, что ее босс и хозяин дома — какой-то странный старик, но ее ждет большой сюрприз.

Сериал «Полнолуние» можно посмотреть по будням с 15 мая в 18.30 на ТВ-3.

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