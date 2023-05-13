Минобороны посоветовало игнорировать зараженные повестки

Россияне стали массово получать электронные письма, которые имитируют повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных. Такие сообщения рассылаются провокаторами, их следует игнорировать.

Через такие письма также распространяются вредоносные программы, которые передают злоумышленникам персональные данные, сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной РФ.

Специалисты центра напомнили, что рассылка мобилизационных предписаний, повесток и иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена российским законодательством.

По их мнению, рассылка проводится с территории Украины — с целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население РФ.