Боррель порадовался поставкам Украине дальнобойного оружия

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине дальнобойного оружия. По его словам, Россия наносит удары с большого расстояния, поэтому Украине тоже нужно оружие большого радиуса действия.

Боррель уточнил, что недавняя поставка Украине дальнобойных ракет свидетельствует о том, что Запад намерен продолжать поддерживать Киев в ходе конфликте с Россией.

Он также подчеркнул, что поставки вооружений необходимо наращивать. Боррель привел данные, что Киев для ведения боевых действий в одном только Артемовске нуждается в тысяче снарядов ежедневно.

Ранее стало известно, что Великобритания передала ВСУ ракеты Storm Shadow в экспортном варианте с радиусом поражения 250 километров. Это самые дальнобойные ракеты из всех, которые Запад отправлял Киеву.