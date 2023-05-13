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Боррель порадовался поставкам Украине дальнобойного оружия

Источник:
РИА Новости
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Фото: © European Parliament

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине дальнобойного оружия. По его словам, Россия наносит удары с большого расстояния, поэтому Украине тоже нужно оружие большого радиуса действия.

Боррель уточнил, что недавняя поставка Украине дальнобойных ракет свидетельствует о том, что Запад намерен продолжать поддерживать Киев в ходе конфликте с Россией.

Он также подчеркнул, что поставки вооружений необходимо наращивать. Боррель привел данные, что Киев для ведения боевых действий в одном только Артемовске нуждается в тысяче снарядов ежедневно.

Ранее стало известно, что Великобритания передала ВСУ ракеты Storm Shadow в экспортном варианте с радиусом поражения 250 километров. Это самые дальнобойные ракеты из всех, которые Запад отправлял Киеву.

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Политика #Мир #Оружие
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