Папа Римский принял Зеленского

Папа Римский Франциск провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, сообщает служба печати Святого престола

Понтифик принял главу украинского государства на аудиенции, беседа Франциска и Зеленского заняла около 40 минут.

Зеленский встретился с папой Римским лично впервые после начала специальной военной операции РФ на Украине. Ранее они встречались в феврале 2020 года.

Зеленский прилетел в итальянскую столицу 13 мая. В ходе визита в Рим у него также запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.