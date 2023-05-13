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Папа Римский принял Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Папа Римский Франциск провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, сообщает служба печати Святого престола

Понтифик принял главу украинского государства на аудиенции, беседа Франциска и Зеленского заняла около 40 минут.

Зеленский встретился с папой Римским лично впервые после начала специальной военной операции РФ на Украине. Ранее они встречались в феврале 2020 года.

Зеленский прилетел в итальянскую столицу 13 мая. В ходе визита в Рим у него также запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

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