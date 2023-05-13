Госдума придумала «налог на развлечения»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовит законопроект о налоговых отчислениях с ресторанного счета для помощи российской армии.

Автор инициативы предлагает платить 1% со счета в кафе, ресторане или ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Налог на развлечения будет целевым, подчеркнул Матвеев в своем телеграм-канале.

По его словам, такая наценка не будет обременительной для граждан, так как она меньше обычных чаевых. При этом в масштабах всей страны сумма получится достаточной для реальной помощи военным.

Депутат намерен внести законопроект в Госдуму, как только документ будет окончательно готов.