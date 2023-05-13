Истребитель Су-34 разбился в Брянской области

Истребитель Су-34 потерпел крушение в субботу в Брянской области недалеко от украинской границы.

Инцидент произошел в окрестностях села Истровка. По предварительным данным, пилот и штурман не смогли катапультироваться и погибли, передает Mash. Причины ЧП устанавливаются.

За несколько часов неподалеку от места катастрофы Су-34 потерпел крушение вертолет. Находившиеся на борту люди погибли, предварительной причиной катастрофы посчитали пожар в двигателе.

При этом Baza отмечает, что на прилегающей территории введен план-перехват, спецслужбы и полиция ведут розыск украинских диверсантов, которые могли сбить вертолет и истребитель.