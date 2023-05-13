Россия выпустила собственный патрон Cheytac

Серийный выпуск известного снайперского патрона 10,3x77 миллиметров Cheytac наладили в России, сообщил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — сказал он.

До недавнего времени для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в Соединенных Штатах и Финляндии. После введения санкций эти поставки стали невозможны.

Компания Lobaev Arms специализируется на выпуске снайперского оружия. Одной из самых известных снайперских винтовок предприятия является «Сумрак», это оружие способно поражать цели на расстоянии 4,2 километра.

Патрон Cheytac был разработан в США, он отличается высокой точностью и кучностью стрельбы. Благодаря специальной форме и конструкции пуля сохраняет сверхзвуковую скорость на дистанции свыше 2 тысяч метров.