Стартовала реформа высшего образования

Пилотный проект по реформе высшего образования в России пройдет в шести российских вузах, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование — базовое и специализированное, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем — от четырех до шести лет, в магистратуре — от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.

Учившиеся в вузах по программам специалитета смогут дальше поступать в магистратуру как на следующую ступень. Это не будет считаться получением второго или последующего высшего образования.

На данный момент в России три уровня высшего образования: бакалавриат (четыре года), специалитет (не менее пяти лет) и магистратура (два года), а также подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура и ассистентура-стажировка).

Проект будет реализован в шести вузах: Балтийском федеральном университете, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете, Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.