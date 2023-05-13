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Американский экономист нашел самый простой способ понять Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Известный американский экономист Джеффри Сакс предложил простой способ понять позицию России — сравнить Украину с Мексикой.

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу The Canadian Foreign Policy Institute, американцам нужно просто представить, что Китай и Мексика решат создать военный союз.

«Очевидно, что США и премьер Канады Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят"», — отметил экономист.

Сакс подчеркнул, что главной причиной украинского конфликта стала уверенность НАТО в своей безнаказанности при расширении к чужим границам. При этом единственным способом закончить украинский конфликт являются переговоры.

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