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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ нанесли первые удары ракетами Storm Shadow

Источник:
Sibnet.ru
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Ракетный удар по Луганску 12 мая был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow, которые Киев получил от британского правительства, сообщает телеграм-канал официального представительства ЛНР.

ракета Storm Shadow
ракета Storm Shadow
Фото: DanielHP / Attribution-ShareAlike License

«12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», — отмечается в сообщении.

Два взрыва прогремели в Луганске примерно в 18.30 по московскому времени. Удары пришлись по району недействующих заводов, обломки ADM-160B нашли в центре города. При обстреле получили ранения шесть детей.

Storm Shadow — совместная разработка Великобритании и Франции. Дальность ракет составляет около 560 километров, это позволяет ВСУ наносить удар вглубь территории новых регионов России.

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