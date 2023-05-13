США оказались на пороге тотального дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен в течение двух недель сообщит Конгрессу о возможных сроках дефолта федерального правительства Соединенных Штатов по своим финансовым обязательствам.

По предварительным расчетам, у федерального казначейства могут закончиться деньги уже 1 июня. В этой ситуации Йеллен предлагает срочно нарастить выпуск долговых обязательств, пишет Bloomberg.

Бюджетное управление конгресса ранее обновило свои прогнозы, заявив, что к 2033 году долг США достигнет 119% валового внутреннего продукта, что станет самым высоким показателем в истории.

Йеллен признала, что высокий уровень долга может создать проблемы, особенно если процентные ставки останутся высокими в долгосрочной перспективе. Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса планируют возобновить обсуждение потолка госдолга на следующей неделе.