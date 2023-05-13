Страны Евросоюза отберут у россиян «золотые паспорта»

Страны Евросоюза начали отбирать у россиян «золотые паспорта», так неофициально называется гражданство ЕС, полученное в обмен на крупные инвестиции.

Кипр и Мальта уже лишили гражданства 45 выходцев из России. Кипр лишил гражданства девять российских инвесторов и 34 членов их семей. Мальта конфисковала паспорта двух человек, пишет журнал Spiegel.

За оформление «золотого паспорта» Кипр требовал не менее 2,5 миллиона евро инвестиций. По данным местного правительства, с 2007 по 2020 год поступления от продажи гражданства совокупно составили около 9,7 миллиарда евро.

После начала Россией специальной военной операции на Украине Еврокомиссия объявила практику выдачи «золотых паспортов» незаконной. Российские обладатели «золотых паспортов» могли легально вести бизнес во всех странах ЕС.