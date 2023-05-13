НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные сожгли немецкий танк Leopard

Источник:
Sibnet.ru
431 3

Российские военные сожгли немецкий танк Leopard на Соледарском направлении, сообщил в своем телеграм-канале первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, пехота ВСУ пошла в атаку на позиции российских сил при поддержке западной бронетехники. Один из танков Leopard в районе поселка Зализнянское подорвался на противотанковой мине.

После этого он потерял возможность передвигаться. На помощь танкистам выдвинулась БМП, однако российские бойцы сожгли неподвижный Leopard ручными противотанковыми гранатометами, а заодно уничтожили БМП.

Замминистра ДНР отметил, что все атаки военнослужащих ВСУ на Соледарском направлении в итоге были отбиты.

Тема: Военная операция на Украине
Россия ударила по Киеву неуязвимыми для ПВО ракетами Х‑22
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
Россия применила на Украине сверхмощные бомбы
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Обсуждение (3)
Картина дня
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Российские военные сожгли немецкий танк Leopard
Российский «Опустошитель» разбился в Крыму
Изобретен работающий на пиве мотоцикл. ВИДЕО
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.