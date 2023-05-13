Российские военные сожгли немецкий танк Leopard на Соледарском направлении, сообщил в своем телеграм-канале первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, пехота ВСУ пошла в атаку на позиции российских сил при поддержке западной бронетехники. Один из танков Leopard в районе поселка Зализнянское подорвался на противотанковой мине.

После этого он потерял возможность передвигаться. На помощь танкистам выдвинулась БМП, однако российские бойцы сожгли неподвижный Leopard ручными противотанковыми гранатометами, а заодно уничтожили БМП.

Замминистра ДНР отметил, что все атаки военнослужащих ВСУ на Соледарском направлении в итоге были отбиты.