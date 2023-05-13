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Земфира потребовала у Минюста снять статус иноагента

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marina Zakharova / CC BY-SA 4.0

Певица Земфира, признанная иноагентом в России 10 февраля потребовала снять этот статус, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Земфира уже подала иск к Минюсту России с требованием снять статус иноагента, пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Певица была признана иноагентом с формулировкой «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников». Также по данным Минюста певица выступала против специальной военной операции.

Земфира уехала из России в начале 2022 года. Певица уже больше года живет в Париже, также она дает концерты в городах Европы.

После того, как Земфиру признали иноагентом, певица стала сопровождать все публикации в социальных сетях подписью: «Настоящий материал произведен и распространен иностранным агентом Рамазановой Земфирой Талгатовной».

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