Определились все финалисты 11 сезона «Голоса»

Фото: © кадр из шоу «Голос»

Этап поединков в 11-ом сезоне «Голоса» завершился, определились все финалисты проекта.

От команды Антона Беляева в финале выступят Гульнара Байгузина, Николай Щерба и Ирина Сыщикова.

В команде Полины Гагариной остались Виктория Соломахина, Надежда Проскурина, Ахмед Ахмедов.

У Владимира Преснякова — Маргарита Багдасарян, Эльмира Диваева, Алина Бахшалиева. От Басты в финал попали Павел Зибров, Людмила Серебрякова, Мария Лапшина.

Финал «Голоса» состоится 19 мая. Победителя будут выбирать с помощью смс-голосования.